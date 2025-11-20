Atelier quiling Ribérac

Atelier quiling Ribérac jeudi 11 décembre 2025.

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11

2025-12-11

Atelier Quilling avec Catherine (Adultes, 3h, gratuit, sur réservation)
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20 

English :

Quilling workshop with Catherine (Adults, 3h, free, reservation required)

German : Atelier quiling

Quilling-Workshop mit Catherine (Erwachsene, 3 Stunden, kostenlos, mit Reservierung)

Italiano :

Laboratorio di quilling con Catherine (adulti, 3 ore, gratuito, prenotazione obbligatoria)

Espanol : Atelier quiling

Taller de Quilling con Catherine (Adultos, 3 horas, gratuito, previa reserva)

