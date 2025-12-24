Atelier quiling, Ribérac
Atelier quiling, Ribérac jeudi 15 janvier 2026.
Atelier quiling
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15
fin : 2026-01-15
Date(s) :
2026-01-15
Atelier Quilling avec Catherine (Adultes, 3h, gratuit, sur réservation)
Atelier Quilling avec Catherine (Adultes, 3h, gratuit, sur réservation) .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier quiling
Quilling workshop with Catherine (Adults, 3h, free, reservation required)
L’événement Atelier quiling Ribérac a été mis à jour le 2025-12-21 par Val de Dronne