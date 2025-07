ATELIER QUILLING ART NOUVEAU (8-12 ans) Musée municipal Yves Machelon Gannat

ATELIER QUILLING ART NOUVEAU (8-12 ans) Musée municipal Yves Machelon Gannat mardi 22 juillet 2025 14:00:00.

ATELIER QUILLING ART NOUVEAU (8-12 ans)

Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier

Début : Mardi 2025-07-22 14:00:00

fin : 2025-07-22 15:30:00

2025-07-22 2025-08-05

Patient et précis ? Créez votre carte en quilling ! Cette technique XVe siècle consiste à rouler de fines bandes de papier pour des formes décoratives. Composez un décor Art Nouveau unique et du plus bel effet !

Musée municipal Yves Machelon 1 esplanade P. Roch Jurien de la Gravière Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 23 78 musee@ville-gannat.fr

English :

Patient and precise? Create your own quilling card! This 15th-century technique involves rolling thin strips of paper into decorative shapes. Create a unique Art Nouveau decor to great effect!

German :

Geduldig und präzise? Gestalten Sie Ihre Karte mit Quilling! Diese Technik aus dem 15. Jahrhundert besteht darin, dünne Papierstreifen für dekorative Formen zu rollen. Stellen Sie ein einzigartiges Jugendstildekor zusammen, das den schönsten Effekt hat!

Italiano :

Paziente e preciso? Create il vostro biglietto con il quilling! Questa tecnica del XV secolo consiste nell’arrotolare sottili strisce di carta in forme decorative. Create un decoro Art Nouveau unico e di sicuro effetto!

Espanol :

¿Paciente y preciso? Cree su tarjeta con quilling Esta técnica del siglo XV consiste en enrollar finas tiras de papel para darles formas decorativas. Cree una decoración Art Nouveau única que seguro que le impresionará

