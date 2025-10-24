Atelier Quilling avec Catherine Librairie Chantepages Tulle
Atelier Quilling avec Catherine Librairie Chantepages Tulle vendredi 24 octobre 2025.
Atelier Quilling avec Catherine
Librairie Chantepages 26 Avenue du Général de Gaulle Tulle Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Découvre cet art qui consiste à réaliser des décors confectionnés à l’aide d’étroites bandelettes de papiers, enroulées sur elles-mêmes. Dès 7 ans. 8€/enfant .
Librairie Chantepages 26 Avenue du Général de Gaulle Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 60 07 contact@librairiechantepages.fr
English : Atelier Quilling avec Catherine
German : Atelier Quilling avec Catherine
Italiano :
Espanol : Atelier Quilling avec Catherine
L’événement Atelier Quilling avec Catherine Tulle a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze