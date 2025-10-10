Atelier Quilling – Visite-atelier en famille Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Atelier Quilling – Visite-atelier en famille Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes dimanche 28 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-28 11:00 –

Gratuit : non 2,50 € / 4 € / 7 € / 12 € 2,50 € / 4 € / 7 € / 12 € Réservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée Jeune Public, En famille – Age minimum : 8 et Age maximum : 12

Durant la période de Noël, les enfants et les adultes participent à une visite ludique et réalisent ensemble un souvenir du château. Pour adultes et enfants entre 8 et 12 ans.Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte (1 adulte pour 2 enfants maximum)

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/a-voir-et-a-faire/toute-la-programmation/