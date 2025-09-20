Atelier quiz nature Espace culturel Héva La Possession

Atelier quiz nature Espace culturel Héva La Possession samedi 20 septembre 2025.

Sur inscription

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Venez jouer et découvrir les secrets de la biodiversité de la Réunion à travers un quiz nature.

Espace culturel Héva 24 rue Evariste de Parny La Possession 97419 Réunion La Réunion 02 62 22 40 00 https://www.lapossession.re/ https://fr-fr.facebook.com/lapossession97419/ Changement de nom de la Médiathèque Héva qui devient Espace Culturel Héva

S. SAUROY-TOUCOUERE