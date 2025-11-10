Atelier R.B.K Concentration et clarté d’esprit Coutances

Atelier R.B.K Concentration et clarté d’esprit

62A Rue Gambetta Coutances Manche

Début : 2025-11-10 18:30:00

fin : 2025-11-10 20:00:00

2025-11-10

Atelier R.B.K (Réflexes, Brain Gym et Kinésiologie).

Je vous propose un atelier qui aborde les émotions, le stress, les blocages qui nous privent de notre plein potentiel, et nous empêchent d’accéder à nos compétences.

Outils pratiques pour rester focus au travail, dans les études ou les projets personnels.

Objectifs de cet atelier

– Comprendre le lien entre le corps, le stress et les émotions.

– Découvrir des mouvements simples de Brain Gym pour relâcher les tensions.

– Expérimenter une routine anti-stress réutilisable au quotidien.

– Favoriser la clarté mentale, la détente et la confiance en soi .

Public concerné enfants (dès 12 ans) et adultes actifs, et seniors à la retraite !

Inscription obligatoire car le nombre de places est limité.

Mel rebecca.zeboulon@gmail.com.

Bouteille d’eau et tenue souple recommandées.

Un lundi par mois / un thème par atelier. .

62A Rue Gambetta Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 74 50 98 77 rebecca.zeboulon@gmail.com

