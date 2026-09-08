Atelier Racontez votre histoire Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
jeudi 10 septembre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Atelier Racontez votre histoire
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 09:30:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
A partir d’une méthode structurée, cet atelier vous propose de construire la rédaction de votre biographie.
Pour les adultes.
Gratuit sur réservation au 05 56 03 93 93 .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
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English : Atelier Racontez votre histoire
L’événement Atelier Racontez votre histoire Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains
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