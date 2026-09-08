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Atelier Racontez votre histoire Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

jeudi 10 septembre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Andernos-les-Bains

Atelier Racontez votre histoire Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Médiathèque Andrée Chedid
Adresse
Esplanade du Broustic
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif

Andernos-les-Bains

Atelier Racontez votre histoire

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 09:30:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

A partir d’une méthode structurée, cet atelier vous propose de construire la rédaction de votre biographie.
Pour les adultes.
Gratuit sur réservation au 05 56 03 93 93   .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93 

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English : Atelier Racontez votre histoire

L’événement Atelier Racontez votre histoire Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains

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