Atelier Racontez votre histoire Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Atelier Racontez votre histoire

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 09:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

A partir d’une méthode structurée, cet atelier vous propose de construire la rédaction de votre biographie.

Pour les adultes.

Gratuit sur réservation au 05 56 03 93 93 .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

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English : Atelier Racontez votre histoire

L’événement Atelier Racontez votre histoire Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains