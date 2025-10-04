Atelier Radio Parents-Enfants Valence

Vous avez écouté de super podcasts cet été et ça vous a donné envie d’en faire!

En partenariat avec l’association THERMOS et Radio BLV, nous vous proposons un atelier sur 3 séances pour parents et enfants de 8 à 15 ans autour de la Fête de la Science!

Place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes assothermos@gmail.com

English :

You’ve been listening to some great podcasts this summer, and they’ve made you want to make your own!

In partnership with the THERMOS association and Radio BLV, we’re offering a 3-session workshop for parents and children aged 8 to 15 around the Fête de la Science!

German :

Sie haben diesen Sommer tolle Podcasts gehört und Lust bekommen, selbst welche zu machen!

In Zusammenarbeit mit dem Verein THERMOS und Radio BLV bieten wir Ihnen einen Workshop über 3 Sitzungen für Eltern und Kinder von 8 bis 15 Jahren rund um den Tag der Wissenschaft an!

Italiano :

Quest’estate avete ascoltato dei podcast fantastici che vi hanno fatto venire voglia di crearne uno tutto vostro!

In collaborazione con l’associazione THERMOS e Radio BLV, proponiamo un laboratorio di 3 sessioni per genitori e bambini dagli 8 ai 15 anni per celebrare la Festa della Scienza!

Espanol :

Este verano has escuchado podcasts estupendos y te han entrado ganas de crear el tuyo propio

En colaboración con la asociación THERMOS y Radio BLV, proponemos un taller de 3 sesiones para padres y niños de 8 a 15 años para celebrar la Fiesta de la Ciencia

