UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Sauveur-le-Vicomte

Atelier radio Médiathèque Louise Read Saint-Sauveur-le-Vicomte

mercredi 19 août 2026 · Médiathèque Louise Read · Saint-Sauveur-le-Vicomte

Atelier radio Médiathèque Louise Read Saint-Sauveur-le-Vicomte

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Louise Read
Adresse
3bis rue du Huit Mai
Ville
50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte
Département
Manche
Tarif

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Atelier radio

Médiathèque Louise Read 3bis rue du Huit Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Cet atelier propose de s’initier à la création radiophonique, à travers la découverte de la prise de son, de la technique du tourné-monté et d’un plateau radio. A travers des jeux sonores, découvrez les bases de la création radiophonique en participant à un atelier d’initiation. Grâce à des jeux sonores et des exercices pratiques, vous apprendrez à enregistrer, écouter et créer ensemble un format sonore. Sur inscription. A partir de 8 ans.   .

Médiathèque Louise Read 3bis rue du Huit Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03  louiseread@sslv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier radio

L’événement Atelier radio Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin

À voir aussi à Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche)