Atelier radio Médiathèque Louise Read Saint-Sauveur-le-Vicomte
mercredi 19 août 2026 · Médiathèque Louise Read · Saint-Sauveur-le-Vicomte
Informations pratiques
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Atelier radio
Médiathèque Louise Read 3bis rue du Huit Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Cet atelier propose de s’initier à la création radiophonique, à travers la découverte de la prise de son, de la technique du tourné-monté et d’un plateau radio. A travers des jeux sonores, découvrez les bases de la création radiophonique en participant à un atelier d’initiation. Grâce à des jeux sonores et des exercices pratiques, vous apprendrez à enregistrer, écouter et créer ensemble un format sonore. Sur inscription. A partir de 8 ans. .
Médiathèque Louise Read 3bis rue du Huit Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 louiseread@sslv.fr
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English : Atelier radio
L’événement Atelier radio Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin
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