Atelier rajeunissement du grand Pommier Fronteau Val en Vignes

Atelier rajeunissement du grand Pommier

Fronteau 1 Rue de la Forge Fleurie Val en Vignes Deux-Sèvres

Atelier spécial à la Forge Fleurie avec les croqueurs de Pommes Laury.

Venez profiter de ce moment d’apprentissage et de détente !

Fronteau 1 Rue de la Forge Fleurie Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 82 19 laforgefleurie@orange.fr

English : Atelier rajeunissement du grand Pommier

Special workshop at La Forge Fleurie with the croqueurs de Pommes: Laury.

Come and enjoy this relaxing learning experience!

L’événement Atelier rajeunissement du grand Pommier Val en Vignes a été mis à jour le 2026-01-28 par Maison du Thouarsais