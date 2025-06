Atelier Randonnée pour les Séniors – Saint-Affrique 16 juin 2025 07:00

Aveyron

Atelier Randonnée pour les Séniors 3 place de l’Abbé Bessou Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-06-16

fin : 2025-06-16

Date(s) :

2025-06-16

Prenez un grand bol d’air, marchez à votre rythme et partagez un moment convivial entre amis lors de notre randonnée seniors organisée par la CCAS !

Le CCAS de Saint-Affrique vous propose un moment convivial et actif sur la voie verte !

Rendez-vous au Pump Track, à côté du gymnase des 12 Étoiles

Venez prendre l’air, bouger en douceur et partager un bon moment entre séniors.

Inscription obligatoire auprès du CCAS

N’oubliez pas vos chaussures de marche et votre bonne humeur ! .

3 place de l’Abbé Bessou

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 98 29 10 mairie@ville-saintaffrique.fr

English :

Take a deep breath of fresh air, walk at your own pace and share a convivial moment with friends during our senior walk organized by the CCAS!

German :

Bei unserer von der CCAS organisierten Seniorenwanderung können Sie frische Luft schnappen, in Ihrem eigenen Tempo gehen und einen geselligen Moment mit Freunden verbringen!

Italiano :

Prendete una boccata d’aria fresca, camminate al vostro ritmo e condividete un momento di amicizia con gli amici durante la nostra passeggiata per anziani organizzata dal CCAS!

Espanol :

Respire aire fresco, camine a su ritmo y comparta un momento agradable con sus amigos durante nuestro paseo para mayores organizado por la CCAS

L’événement Atelier Randonnée pour les Séniors Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-06-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)