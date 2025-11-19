Atelier Rap avec l’asso Le Canap’ Bibliothèque Vaclav Havel paris
Atelier Rap avec l’asso Le Canap’ Bibliothèque Vaclav Havel paris mercredi 19 novembre 2025.
L’association Le Canap’ vous propose de créer un morceau de RAP à travers l’écriture d’un texte (savoir faire des rimes en respectant la rythmique de l’instru) et en utilisant la MAO (beat et instrus).
A gagner des invitations pour la soirée de clôture du Projet Ado Changer le monde à l’Hôtel de ville de Paris
Atelier de trois heures
Sur inscription auprès des bibliothécaires, à partir de 12 ans
Venez créer un morceau RAP avec instru !
En partenariat avec l’asso Le Canap’ dans le cadre du Projet ADO « Changer le monde »
Le mercredi 19 novembre 2025
de 16h00 à 19h00
gratuit
Inscriptions sur place par les bibliothécaires ou par téléphone 0140386540
Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 16 ans.
Bibliothèque Vaclav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 78018 paris
https://www.instagram.com/bibhavel/?hl=fr +33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr