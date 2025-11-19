Atelier Rap avec l’asso Le Canap’ Bibliothèque Vaclav Havel paris

L’association Le Canap’ vous propose de créer un morceau de RAP à travers l’écriture d’un texte (savoir faire des rimes en respectant la rythmique de l’instru) et en utilisant la MAO (beat et instrus).

A gagner des invitations pour la soirée de clôture du Projet Ado Changer le monde à l’Hôtel de ville de Paris

Atelier de trois heures

Sur inscription auprès des bibliothécaires, à partir de 12 ans

Venez créer un morceau RAP avec instru !

En partenariat avec l’asso Le Canap’ dans le cadre du Projet ADO « Changer le monde »

Le mercredi 19 novembre 2025

de 16h00 à 19h00

gratuit

Inscriptions sur place par les bibliothécaires ou par téléphone 0140386540

Public jeunes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 16 ans.

Bibliothèque Vaclav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 78018 paris

https://www.instagram.com/bibhavel/?hl=fr +33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr