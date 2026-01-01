Atelier Rap Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Atelier Rap

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 18:00:00

fin : 2026-01-14 19:30:00

Date(s) :

2026-01-14 2026-02-11 2026-03-11

Tout public

Chaque mois, Deinos vous propose de participer à une séance pour découvrir le RAP, de l’écriture à la pratique du Flow (interprétation). Le cycle de six ateliers se terminera par une restitution lors d’une scène ouverte.

Adultes et enfants dès 12 ans.

Sur réservation. .

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 26 94 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Rap

L’événement Atelier Rap Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne