Atelier Rap Médiathèque Pompidou Châlons-en-Champagne

Médiathèque Pompidou 22 Rue des Martyrs de la Résistance Châlons-en-Champagne Marne
Gratuit
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-01-14 18:00:00
fin : 2026-01-14 19:30:00
Date(s) :
2026-01-14 2026-02-11 2026-03-11
Tout public
Chaque mois, Deinos vous propose de participer à une séance pour découvrir le RAP, de l’écriture à la pratique du Flow (interprétation). Le cycle de six ateliers se terminera par une restitution lors d’une scène ouverte.
Adultes et enfants dès 12 ans.
Sur réservation.
+33 3 26 26 94 26
