Atelier rap/chant, Médiathèque Intercommunale De Marsac-Sur-Don, Marsac-sur-Don

Informations pratiques

Atelier rap/chant Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Intercommunale De Marsac-Sur-Don Loire-Atlantique

dès 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Venez rencontrer Nomsi et réveiller l’artiste qui sommeille en vous. Atelier de mise en voix d’un album revisité en rap/chant avec écriture collective d’un refrain.

Médiathèque Intercommunale De Marsac-Sur-Don 18 RUE SAINT-MARTIN 44170 Marsac-sur-Don Marsac-sur-Don 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240872105 https://mediatheques.cc-chateaubriant-derval.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0290810333 »}]

Biblis en folie 2026

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