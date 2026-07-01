AGENDA · Livinhac-le-Haut
Atelier ré-créatif Vrais-faux feux d’artifice Livinhac-le-Haut
mercredi 22 juillet 2026 · Livinhac-le-Haut
Informations pratiques
Livinhac-le-Haut
Atelier ré-créatif Vrais-faux feux d’artifice
Livinhac-le-Haut Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Espace accueil itinérant, Base nautique – Livinhac-le-Haut 14h
Atelier d’arts plastiques animé par Marianne RULLAND.
Centre Social et d’Animation Locale 05 65 47 96 73 .
Livinhac-le-Haut 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 96 73
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English :
L’événement Atelier ré-créatif Vrais-faux feux d’artifice Livinhac-le-Haut a été mis à jour le 2026-06-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)