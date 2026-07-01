Informations pratiques

Livinhac-le-Haut

Atelier ré-créatif Vrais-faux feux d’artifice

Livinhac-le-Haut Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Espace accueil itinérant, Base nautique – Livinhac-le-Haut 14h

Atelier d’arts plastiques animé par Marianne RULLAND.

Centre Social et d’Animation Locale 05 65 47 96 73 .

Livinhac-le-Haut 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 96 73

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English :

L’événement Atelier ré-créatif Vrais-faux feux d’artifice Livinhac-le-Haut a été mis à jour le 2026-06-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)