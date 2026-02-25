Atelier Re-création Médiathèque Mespaul

Atelier Re-création

Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 16:00:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Venez créer un petit phare lumineux à partir d’objets de récup’ (gobelet, coquillages, papiers, … ).

Pour les enfants à partir de 5 ans. .

Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Re-création

L’événement Atelier Re-création Mespaul a été mis à jour le 2026-02-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX