Atelier Re-création Médiathèque Mespaul mercredi 18 mars 2026.

Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul Finistère

Tarif : – –

Début : 2026-03-18 16:00:00
2026-03-18

Venez créer un petit phare lumineux à partir d’objets de récup’ (gobelet, coquillages, papiers, … ).

Pour les enfants à partir de 5 ans.   .

Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79 

English : Atelier Re-création

