Atelier Réalisation confiture Ananas à la Vanille Atelier Confiture LE RUCHER DE PASCALE Châtillon-le-Duc

Atelier Réalisation confiture Ananas à la Vanille

Atelier Confiture LE RUCHER DE PASCALE 11 Allée de Roncevaux Châtillon-le-Duc Doubs

Début : 2026-02-21 09:30:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

2026-02-21

Venez réaliser une confiture gourmande d’Ananas à la Vanille, repartez avec la recette et un pot de confiture à déguster. .

Atelier Confiture LE RUCHER DE PASCALE 11 Allée de Roncevaux Châtillon-le-Duc 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 81 13 67 lerucherdepascale@gmail.com

English : Atelier Réalisation confiture Ananas à la Vanille

