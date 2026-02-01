Atelier Réalisation confiture Ananas à la Vanille Atelier Confiture LE RUCHER DE PASCALE Châtillon-le-Duc
Atelier Réalisation confiture Ananas à la Vanille Atelier Confiture LE RUCHER DE PASCALE Châtillon-le-Duc samedi 21 février 2026.
Atelier Réalisation confiture Ananas à la Vanille
Atelier Confiture LE RUCHER DE PASCALE 11 Allée de Roncevaux Châtillon-le-Duc Doubs
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 09:30:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Venez réaliser une confiture gourmande d’Ananas à la Vanille, repartez avec la recette et un pot de confiture à déguster. .
Atelier Confiture LE RUCHER DE PASCALE 11 Allée de Roncevaux Châtillon-le-Duc 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 81 13 67 lerucherdepascale@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Réalisation confiture Ananas à la Vanille
L’événement Atelier Réalisation confiture Ananas à la Vanille Châtillon-le-Duc a été mis à jour le 2026-02-13 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)