Atelier réalisation de badges Bibliothèque Georges Brassens Paris

À l’occasion de la fin des Mordus du manga, venez fabriquer votre

badge, le matériel nécessaire est fourni !

Atelier Spécial « Le Japon dans tous ses états ».

Le samedi 21 février 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre, sans inscription.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr