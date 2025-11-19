Atelier réalisation de badges Bibliothèque Georges Brassens Paris
Atelier réalisation de badges Bibliothèque Georges Brassens Paris samedi 21 février 2026.
À l’occasion de la fin des Mordus du manga, venez fabriquer votre
badge, le matériel nécessaire est fourni !
Atelier Spécial « Le Japon dans tous ses états ».
Le samedi 21 février 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Entrée libre, sans inscription.
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-21T16:00:00+01:00
fin : 2026-02-21T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-21T15:00:00+02:00_2026-02-21T17:00:00+02:00
Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr