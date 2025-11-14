Atelier Réalisation de Kimchi’ Argenton-sur-Creuse

Atelier Réalisation de Kimchi’

Les jardins botaniques de la Bonne dames organisent un atelier Réalisation de Kimchi’ légumes lacto-fermentés façon Coréenne.

Fabrication de pré & probiotiques lors d’un atelier convivial. 5 .

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 09 33 80 70 178jules@gmail.com

English :

The Bonne dames botanical gardens are organizing a workshop on Making Kimchi : Korean-style lacto-fermented vegetables.

German :

Die botanischen Gärten der Bonne dames organisieren einen Workshop Herstellung von Kimchi : lakto-fermentiertes Gemüse nach koreanischer Art.

Italiano :

L’Orto botanico delle Bonne Dame organizza un workshop su Fare il kimchi : verdure latto-fermentate alla coreana.

Espanol :

El jardín botánico de Bonne dames organiza un taller de elaboración de kimchi : verduras lactofermentadas al estilo coreano.

