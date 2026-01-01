Atelier Réalisation de séquence suédée Gallia Théâtre-Cinéma Saintes
Atelier Réalisation de séquence suédée Gallia Théâtre-Cinéma Saintes mercredi 14 janvier 2026.
Atelier Réalisation de séquence suédée
Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime
Tarif : – – 10 EUR
dès 14 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 14:30:00
fin : 2026-01-14 16:30:00
Date(s) :
2026-01-14
Une séquence suédée, c’est réaliser le remake d’un film avec les moyens du bord des interprètes amateurs, des décors en carton et des effets spéciaux bricolés pour un effet parodique souvent très drôle !
.
Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 communication@galliasaintes.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A Swedish sequence is a remake of a film using whatever means are at hand: amateur performers, cardboard sets and DIY special effects for an often hilarious parodic effect!
L’événement Atelier Réalisation de séquence suédée Saintes a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge