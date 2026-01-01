Atelier Réalisation de séquence suédée Gallia Théâtre-Cinéma Saintes

Atelier Réalisation de séquence suédée

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes Charente-Maritime

Tarif : – – 10 EUR

dès 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 14:30:00

fin : 2026-01-14 16:30:00

Date(s) :

2026-01-14

Une séquence suédée, c’est réaliser le remake d’un film avec les moyens du bord des interprètes amateurs, des décors en carton et des effets spéciaux bricolés pour un effet parodique souvent très drôle !

.

Gallia Théâtre-Cinéma 67 ter cours National Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 10 20 communication@galliasaintes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Swedish sequence is a remake of a film using whatever means are at hand: amateur performers, cardboard sets and DIY special effects for an often hilarious parodic effect!

L’événement Atelier Réalisation de séquence suédée Saintes a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge