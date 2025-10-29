Atelier Réalisation d’un Attrape-Rêve Maison de la Terre Lantic
Atelier Réalisation d’un Attrape-Rêve
Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-29 10:00:00
fin : 2025-10-29 12:30:00
2025-10-29
Prendre le temps, seul ou à deux pour réaliser un objet déco avec des matériaux de seconde main.
Les enfants de 7 à 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
A partir de 6 ans. Animé par Seconde Nature. Sur Réservation. .
Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 56 06 97 89
