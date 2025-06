Atelier réalisation d’un film d’animation Espace de vie sociale des Liserons Nice

Atelier réalisation d’un film d’animation 21 juillet – 1 août Espace de vie sociale des Liserons Alpes-Maritimes

Réservé aux enfants inscrits au centre de loisirs de l’EVS des Liserons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-21T10:00:00 – 2025-07-21T12:00:00

Fin : 2025-08-01T10:00:00 – 2025-08-01T12:00:00

Écriture d’un film d’animation en stop-motion. Création des décors et éléments. Animation image par image.

Espace de vie sociale des Liserons 326 route de turin 06300 Nice Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 09 70 91 64 73

Depuis 2014, nos équipes sont mobilisées pour réaliser des productions efficientes au service des plus exclus.

