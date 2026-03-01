Atelier Réalisation d’un zootrope à l’Atelier du Pavillon des Sciences L’A Montbéliard

Atelier Réalisation d’un zootrope à l’Atelier du Pavillon des Sciences

L’A Impasse de la Presqu’Île Montbéliard Doubs

Tarif : 24 – 24 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 16:45:00

Date(s) :

2026-03-25

Fabrication d’un zootrope à l’Atelier du Pavillon des Sciences.

Mercredis 18 et 25 mars 2026 (atelier en 2 sessions)

En partenariat avec le Pavillon des Sciences de Montbéliard, cet atelier invite petits et grands à plonger dans les secrets de l’image animée.

Le zootrope, ancêtre du cinéma, est un jouet optique qui donne l’illusion du mouvement grâce à une succession d’images. Lors de ces deux séances, vous réaliserez votre propre zootrope motorisé, équipé de roues dentées, pour observer les différentes allures des animaux… image par image.

Un atelier ludique et créatif pour comprendre, en s’amusant, les bases de l’animation.

À partir de 9 ans

Sur réservation 03 81 97 18 21 .

L’A Impasse de la Presqu’Île Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 97 18 21

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English : Atelier Réalisation d’un zootrope à l’Atelier du Pavillon des Sciences

L’événement Atelier Réalisation d’un zootrope à l’Atelier du Pavillon des Sciences Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD