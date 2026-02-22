Atelier réalisation d’une petite maroquinerie avec Mlle Aubergine #16 Journées Européennes des Métiers d’Art Les Ephemères Bourg-lès-Valence
Atelier réalisation d’une petite maroquinerie avec Mlle Aubergine #16 Journées Européennes des Métiers d’Art
Les Ephemères 42 place de la Liberté Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Durée 1h30
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12
Alice Monmagnon vous propose un atelier d’initiation de réalisation d’un petite maroquinerie !
Les Ephemères 42 place de la Liberté Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 mlleaubergine.creation@gmail.com
English :
Alice Monmagnon offers you an introductory workshop for making small leather goods!
