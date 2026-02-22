Atelier réalisation d’une petite maroquinerie avec Mlle Aubergine #16 Journées Européennes des Métiers d’Art Les Ephemères Bourg-lès-Valence

Atelier réalisation d’une petite maroquinerie avec Mlle Aubergine #16 Journées Européennes des Métiers d’Art

Les Ephemères 42 place de la Liberté Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Durée 1h30

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

Alice Monmagnon vous propose un atelier d’initiation de réalisation d’un petite maroquinerie !

.

Les Ephemères 42 place de la Liberté Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40 mlleaubergine.creation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Alice Monmagnon offers you an introductory workshop for making small leather goods!

L’événement Atelier réalisation d’une petite maroquinerie avec Mlle Aubergine #16 Journées Européennes des Métiers d’Art Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-02-20 par Valence Romans Tourisme