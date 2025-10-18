ATELIER RÉALISATION D’UNE TISANE Saint-Mars-du-Désert

17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – – 10 EUR

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18

Concevoir une tisane selon vos besoins et envies

Pierre Cajelot, paysan herboriste, vous propose d’apprendre à concevoir une tisane selon vos besoins et envies de la récolte, au séchage, en passant par les règles d’assemblage.

Atelier organisé par l’association Tiers Lieux .

17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 79 76 23 10 p.cajelot@land-rohan.fr

English :

Design an herbal tea to suit your needs and desires

German :

Einen Kräutertee nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen entwerfen

Italiano :

Progettare una tisana in base alle proprie esigenze e ai propri desideri

Espanol :

Diseñe una tisana que se adapte a sus necesidades y deseos

