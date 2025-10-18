ATELIER RÉALISATION D’UNE TISANE Saint-Mars-du-Désert
ATELIER RÉALISATION D’UNE TISANE Saint-Mars-du-Désert samedi 18 octobre 2025.
ATELIER RÉALISATION D’UNE TISANE
17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 12:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Concevoir une tisane selon vos besoins et envies
Pierre Cajelot, paysan herboriste, vous propose d’apprendre à concevoir une tisane selon vos besoins et envies de la récolte, au séchage, en passant par les règles d’assemblage.
Atelier organisé par l’association Tiers Lieux .
17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 79 76 23 10 p.cajelot@land-rohan.fr
English :
Design an herbal tea to suit your needs and desires
German :
Einen Kräutertee nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen entwerfen
Italiano :
Progettare una tisana in base alle proprie esigenze e ai propri desideri
Espanol :
Diseñe una tisana que se adapte a sus necesidades y deseos
L’événement ATELIER RÉALISATION D’UNE TISANE Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2025-10-10 par Pays Erdre Canal Forêt