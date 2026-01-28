Atelier Réalisation film en stop motion Espace jeunes Orthez
Atelier Réalisation film en stop motion Espace jeunes Orthez lundi 9 février 2026.
Atelier Réalisation film en stop motion
Espace jeunes 34, Place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 10:00:00
fin : 2026-02-12 12:00:00
Date(s) :
2026-02-09
Réalise un court métrage en stop-motion sur le thème du manga avec
l’association << Du Cinéma Plein Mon Cartable . . Espace jeunes 34, Place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 35 82 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Réalisation film en stop motion Orthez a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Coeur de Béarn