Atelier « Réalise ta valise en papier » Loches
Atelier « Réalise ta valise en papier » Loches mercredi 29 octobre 2025.
Atelier « Réalise ta valise en papier »
24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29 16:00:00
Date(s) :
2025-10-29
Réalisation d’une valise en papier découpé, après la découverte de l’album « Pauline voyage » et des lettres de l’explorateur lochois Louis Delaporte. (8-12 ans)
Dans le cadre du festival « Et si on en parlait ».
Réalisation d’une valise en papier découpé, après la découverte de l’album « Pauline voyage » et des lettres de l’explorateur lochois Louis Delaporte. (8-12 ans)
Dans le cadre du festival « Et si on en parlait ». .
24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com
English :
Parents and children, come together to create an original, personalized notebook to record your reading memories. Follow Annie?s advice for a moment of creative sharing!
For children aged 5 and over, accompanied by an adult. Reservations required.
German :
Eltern und Kinder können gemeinsam ein originelles und persönliches Notizbuch gestalten, in dem sie ihre Leseerinnerungen festhalten können. Folgen Sie Annies Ratschlägen für einen kreativen Moment des Austauschs!
Ab 5 Jahren, Kinder in Begleitung eines Erwachsenen. Auf Voranmeldung.
Italiano :
Genitori e bambini, unitevi per creare un quaderno originale e personalizzato per registrare i vostri ricordi di lettura. Seguite i consigli di Annie per un momento di condivisione creativa!
Bambini a partire dai 5 anni, accompagnati da un adulto. Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Padres e hijos, uníos para crear un cuaderno original y personalizado en el que anotar vuestros recuerdos de lectura. Siga los consejos de Annie para compartir un momento de creatividad
Niños a partir de 5 años, acompañados de un adulto. Reserva obligatoria.
L’événement Atelier « Réalise ta valise en papier » Loches a été mis à jour le 2025-08-25 par ADT 37