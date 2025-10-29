Atelier « Réalise ta valise en papier » Loches

Atelier « Réalise ta valise en papier » Loches mercredi 29 octobre 2025.

Atelier « Réalise ta valise en papier »

24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Réalisation d’une valise en papier découpé, après la découverte de l’album « Pauline voyage » et des lettres de l’explorateur lochois Louis Delaporte. (8-12 ans)

Dans le cadre du festival « Et si on en parlait ».

Réalisation d’une valise en papier découpé, après la découverte de l’album « Pauline voyage » et des lettres de l’explorateur lochois Louis Delaporte. (8-12 ans)

Dans le cadre du festival « Et si on en parlait ». .

24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com

English :

Parents and children, come together to create an original, personalized notebook to record your reading memories. Follow Annie?s advice for a moment of creative sharing!

For children aged 5 and over, accompanied by an adult. Reservations required.

German :

Eltern und Kinder können gemeinsam ein originelles und persönliches Notizbuch gestalten, in dem sie ihre Leseerinnerungen festhalten können. Folgen Sie Annies Ratschlägen für einen kreativen Moment des Austauschs!

Ab 5 Jahren, Kinder in Begleitung eines Erwachsenen. Auf Voranmeldung.

Italiano :

Genitori e bambini, unitevi per creare un quaderno originale e personalizzato per registrare i vostri ricordi di lettura. Seguite i consigli di Annie per un momento di condivisione creativa!

Bambini a partire dai 5 anni, accompagnati da un adulto. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Padres e hijos, uníos para crear un cuaderno original y personalizado en el que anotar vuestros recuerdos de lectura. Siga los consejos de Annie para compartir un momento de creatividad

Niños a partir de 5 años, acompañados de un adulto. Reserva obligatoria.

L’événement Atelier « Réalise ta valise en papier » Loches a été mis à jour le 2025-08-25 par ADT 37