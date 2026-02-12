Atelier Réalise ton poppy Fromelles

Atelier Réalise ton poppy

Rue de la Basse ville Fromelles Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 14:45:00

Date(s) :

2026-04-22

Les enfants créent un **coquelicot** (un poppy) commémoratif à l’occasion de l’**ANZAC Day** et discutent des **fleurs du Souvenir** et du sens qu’elles ont aujourd’hui.

L’**ANZAC Day** qui est célébré autour du **25 avril** de chaque année, est une journée nationale de commémoration pour les **Australiens et les Néo-Zélandais** dans leur pays et dans le monde entier.

**ANZAC** est l’acronyme formé à partir des premières lettres des mots **Australian and New Zealand Army Corps** (Corps d’armée australien et néo-zélandais).

Cette journée marque l’anniversaire de la première grande action militaire des soldats australiens et néo-zélandais lors de la **Première Guerre mondiale** dans la **Péninsule de Gallipoli, le 25 avril 1915.**

Rue de la Basse ville Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France +33 3 59 61 15 14 contactmbf@lillemetropole.fr

English :

The children create a commemorative **poppy** for **ANZAC Day** and discuss the **flowers of remembrance** and what they mean today.

ANZAC Day**, which is celebrated around **April 25** each year, is a national day of remembrance for **Australians and New Zealanders** at home and around the world.

**ANZAC** is the acronym formed from the first letters of the words **Australian and New Zealand Army Corps**.

This day marks the anniversary of the first major military action by Australian and New Zealand soldiers in the **First World War** on the **Gallipoli Peninsula, April 25 1915.**

