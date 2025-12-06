ATELIER « RÉALISER SA BUTTE LASAGNE » Grenade
ATELIER « RÉALISER SA BUTTE LASAGNE » Grenade samedi 6 décembre 2025.
ATELIER « RÉALISER SA BUTTE LASAGNE »
JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade Haute-Garonne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Cultivez votre jardin en utilisant les déchets verts comme des ressources végétales.
Cet atelier, animé par Humus et associés, est obligatoirement sur inscription.
Découvrez les autres ateliers « Mon jardin zéro déchet » proposés par Decoset (Syndicat de traitement des déchets ménagers pour les communes du nord de la Haute-Garonne), en partenariat avec la Communauté de Communes des Hauts Tolosans. 0 .
JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 85 55 communication@hautstolosans.fr
English :
Cultivate your garden by using green waste as a plant resource.
German :
Kultivieren Sie Ihren Garten, indem Sie Grünabfälle als pflanzliche Ressourcen nutzen.
Italiano :
Coltivate il vostro giardino utilizzando i rifiuti verdi come risorsa per le piante.
Espanol :
Cultive su jardín utilizando los residuos verdes como recurso vegetal.
