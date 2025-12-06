ATELIER « RÉALISER SA BUTTE LASAGNE » Grenade

ATELIER « RÉALISER SA BUTTE LASAGNE » Grenade samedi 6 décembre 2025.

ATELIER « RÉALISER SA BUTTE LASAGNE »

JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade Haute-Garonne

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Cultivez votre jardin en utilisant les déchets verts comme des ressources végétales.

Cet atelier, animé par Humus et associés, est obligatoirement sur inscription.

Découvrez les autres ateliers « Mon jardin zéro déchet » proposés par Decoset (Syndicat de traitement des déchets ménagers pour les communes du nord de la Haute-Garonne), en partenariat avec la Communauté de Communes des Hauts Tolosans. 0 .

JARDIN PÉDAGOGIQUE DE LA DÉCHÈTERIE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 85 55 communication@hautstolosans.fr

English :

Cultivate your garden by using green waste as a plant resource.

German :

Kultivieren Sie Ihren Garten, indem Sie Grünabfälle als pflanzliche Ressourcen nutzen.

Italiano :

Coltivate il vostro giardino utilizzando i rifiuti verdi come risorsa per le piante.

Espanol :

Cultive su jardín utilizando los residuos verdes como recurso vegetal.

