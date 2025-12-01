Atelier Réalisez vos Bredele Lièpvre

Atelier Réalisez vos Bredele

3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 12:00:00

Date(s) :

2025-12-14 2025-12-23

Initiez-vous à cette tradition alsacienne et confectionnez en famille ces petits biscuits de Noël aux formes et saveurs variées, parfaits pour partager de délicieux moments.

Pour Noël, les familles alsaciennes ont l’habitude de réaliser de petits gâteaux nommés Bredele. Ils sont en forme d’étoile, de cœur, de lune, contiennent parfois des fruits secs et sentent bon les épices cannelle, anis…

Ils sont dégustés à toute occasion, avec un gobelet de chocolat chaud, de jus de pomme chaud ou encore de vin chaud.

Les animateurs vous proposent de réaliser quelques recettes de Bredele pour vous initier à cette tradition. Vous repartirez avec des recettes, non sans avoir goûté quelques Bredele fraichement sortis du four.

Sur réservation uniquement

A partir de 3 ans.

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte participant à l’atelier.

Renseignement au 03 89 22 19 19 ou par mail info@ferme-argentin.com

En plus de votre atelier, vous pourrez en profiterez pour visiter le site, et participer aux animations grand public proposées tout au long de la journée. .

English :

Try your hand at this Alsatian tradition and make these little Christmas cookies with your family, in a variety of shapes and flavors, perfect for sharing delicious moments.

German :

Lassen Sie sich in diese elsässische Tradition einführen und backen Sie mit Ihrer Familie diese kleinen Weihnachtskekse in verschiedenen Formen und Geschmacksrichtungen, die sich perfekt für gemeinsame köstliche Momente eignen.

Italiano :

Mettetevi alla prova con questa tradizione alsaziana e preparate con la vostra famiglia questi biscottini natalizi, dalle forme e dai gusti più disparati, perfetti per condividere insieme momenti deliziosi.

Espanol :

Pruebe usted mismo esta tradición alsaciana y prepare en familia estas pequeñas galletas navideñas, de formas y sabores variados, perfectas para compartir deliciosos momentos juntos.

