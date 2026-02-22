Atelier réalisez votre bijou avec Julie Bonaldi Création #15 Journées Européennes des Métiers d’Art Julie Bonaldi Création Bourg-lès-Valence

Atelier réalisez votre bijou avec Julie Bonaldi Création #15 Journées Européennes des Métiers d’Art

Julie Bonaldi Création 28 avenue Jean Jaurès Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif réduit

Prix spécial Journées Européennes des Métiers d’Art !

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Julie Bonaldi, bijoutière, vous propose de réaliser votre bijou (durée 2h30) !



Atelier ado ou adulte, sur inscription obligatoire (par e-mail ou téléphone).

Julie Bonaldi Création 28 avenue Jean Jaurès Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 03 10 80 juliebonaldicreation@gmail.com

English :

Julie Bonaldi, jeweller, invites you to create your own piece of jewelry (duration: 2h30)!



Workshop for teens or adults, registration required (by e-mail or telephone).

