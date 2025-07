ATELIER RÉALITÉ AUGMENTÉE Mende

ATELIER RÉALITÉ AUGMENTÉE Mende mardi 15 juillet 2025.

2 bis. Rue du pont Notre Dame Mende Lozère

Tarif : 150 – 150 – EUR

Début : 2025-07-15 10:00:00

fin : 2025-07-18 12:00:00

2025-07-15

Les participant·es conçoivent plusieurs mini-jeux en réalité augmentée en créant des scènes 3D interactives avec CoSpaces Edu. Ils développent mécaniques de jeu, décors et interactions, tout en s’initiant au code et aux technologies immersives de manière ludique. Ils repartent avec leur Merge Cube.

Inscription obligatoire places limitées !

Infos pierre.audiffren@numncoop.fr 04 48 25 00 23

Réservation en ligne helloasso.com

Ateliers numériques Vacances d’été Pour les jeunes de 8 à 15 ans

Pendant les vacances, viens explorer, inventer et t’amuser autour du numérique et de la création !

Des ateliers ludiques pour éveiller ta curiosité, manipuler des machines fabuleuses et fabriquer des objets uniques.

Tu peux participer à un ou plusieurs ateliers, à la carte ! .

2 bis. Rue du pont Notre Dame Mende 48000 Lozère Occitanie

