ATELIER RÉALITÉ VIRTUELLE Mende mercredi 27 août 2025.

2 bis. Rue du pont Notre Dame Mende Lozère

Tarif : 150 – 150 – EUR

Début : 2025-08-27

fin : 2025-08-29

2025-08-27

Les participant·es explorent la réalité virtuelle en créant leurs propres mondes 3D immersifs avec CoSpaces Edu, puis les découvrent en VR grâce aux casques. Un atelier mêlant narration, modélisation et initiation au code.

Inscription obligatoire places limitées !

Infos pierre.audiffren@numncoop.fr 04 48 25 00 23

Réservation en ligne helloasso.com

Ateliers numériques Vacances d’été Pour les jeunes de 8 à 15 ans

Pendant les vacances, viens explorer, inventer et t’amuser autour du numérique et de la création !

Des ateliers ludiques pour éveiller ta curiosité, manipuler des machines fabuleuses et fabriquer des objets uniques.

Tu peux participer à un ou plusieurs ateliers, à la carte ! .

2 bis. Rue du pont Notre Dame Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 48 25 00 23 pierre.audiffren@numncoop.fr

