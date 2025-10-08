Atelier Réalité Virtuelle Méru

Atelier Réalité Virtuelle Méru mercredi 8 octobre 2025.

Atelier Réalité Virtuelle

21 rue Anatole France Méru Oise

Gratuit

Début : 2025-10-08 15:00:00

fin : 2025-10-25 16:30:00

2025-10-08 2025-10-11 2025-10-25

Venez découvrir des jeux vidéos immersifs avec plusieurs casques VR et participe à des ateliers de jeux en réalité virtuelle.

3 sessions sont proposées

-> Mercredi 8 octobre

De 15h à 16h30

-> Samedi 11 octobre

De 11h à 12h30

-> Samedi 25 octobre

De 15h à 16h30

Ateliers gratuit sur inscription obligatoire au lien suivant https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ ou par téléphone au 03.44.52.34.60.

En partenariat avec Mme Patricia Linschmann et M. Hugo Fernandez.

21 rue Anatole France Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 34 60 mediatheque@ville-meru.fr

English :

Come and discover immersive video games with several VR headsets and take part in virtual reality gaming workshops.

3 sessions are on offer:

-> Wednesday, October 8

3pm to 4:30pm

-> Saturday, October 11

11 a.m. to 12:30 p.m

-> Saturday, October 25

3 to 4:30 p.m

Free workshops on compulsory registration at the following link: https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ or by phone 03.44.52.34.60.

In partnership with Mrs Patricia Linschmann and Mr Hugo Fernandez.

German :

Erlebe immersive Videospiele mit mehreren VR-Headsets und nimm an Workshops zu Spielen in virtueller Realität teil.

es werden 3 Sitzungen angeboten:

-> Mittwoch, 8. Oktober

Von 15:00 bis 16:30 Uhr

-> Samstag, 11. Oktober

Von 11 bis 12.30 Uhr

-> Samstag, 25. Oktober

Von 15 Uhr bis 16.30 Uhr

Kostenlose Workshops mit obligatorischer Anmeldung unter folgendem Link: https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ oder telefonisch unter 03.44.52.34.60.

In Partnerschaft mit Frau Patricia Linschmann und Herrn Hugo Fernandez.

Italiano :

Venite a scoprire i videogiochi immersivi con diverse cuffie VR e a partecipare a laboratori di gioco in realtà virtuale.

sono previste 3 sessioni:

-> Mercoledì 8 ottobre

Dalle 15.00 alle 16.30

-> Sabato 11 ottobre

Dalle 11.00 alle 12.30

-> Sabato 25 ottobre

Dalle 15.00 alle 16.30

Workshop gratuiti su iscrizione obbligatoria al seguente link: https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ o telefonicamente al numero 03.44.52.34.60.

In collaborazione con Patricia Linschmann e Hugo Fernandez.

Espanol :

Venga a descubrir videojuegos inmersivos con varios cascos de realidad virtual y participe en talleres de juegos de realidad virtual.

se ofrecen 3 sesiones:

-> Miércoles 8 de octubre

De 15:00 a 16:30

-> Sábado 11 de octubre

De 11.00 h a 12.30 h

-> Sábado 25 de octubre

De 15.00 a 16.30 h

Talleres gratuitos de inscripción obligatoria en el siguiente enlace: https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ o por teléfono en el 03.44.52.34.60.

En colaboración con Patricia Linschmann y Hugo Fernández.

