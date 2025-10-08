Atelier Réalité Virtuelle Méru
Atelier Réalité Virtuelle Méru mercredi 8 octobre 2025.
Atelier Réalité Virtuelle
21 rue Anatole France Méru Oise
Tarif : -1 – -1 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 15:00:00
fin : 2025-10-25 16:30:00
Date(s) :
2025-10-08 2025-10-11 2025-10-25
Venez découvrir des jeux vidéos immersifs avec plusieurs casques VR et participe à des ateliers de jeux en réalité virtuelle.
3 sessions sont proposées
-> Mercredi 8 octobre
De 15h à 16h30
-> Samedi 11 octobre
De 11h à 12h30
-> Samedi 25 octobre
De 15h à 16h30
Ateliers gratuit sur inscription obligatoire au lien suivant https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ ou par téléphone au 03.44.52.34.60.
En partenariat avec Mme Patricia Linschmann et M. Hugo Fernandez.
Venez découvrir des jeux vidéos immersifs avec plusieurs casques VR et participe à des ateliers de jeux en réalité virtuelle.
3 sessions sont proposées
-> Mercredi 8 octobre
De 15h à 16h30
-> Samedi 11 octobre
De 11h à 12h30
-> Samedi 25 octobre
De 15h à 16h30
Ateliers gratuit sur inscription obligatoire au lien suivant https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ ou par téléphone au 03.44.52.34.60.
En partenariat avec Mme Patricia Linschmann et M. Hugo Fernandez. .
21 rue Anatole France Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 34 60 mediatheque@ville-meru.fr
English :
Come and discover immersive video games with several VR headsets and take part in virtual reality gaming workshops.
3 sessions are on offer:
-> Wednesday, October 8
3pm to 4:30pm
-> Saturday, October 11
11 a.m. to 12:30 p.m
-> Saturday, October 25
3 to 4:30 p.m
Free workshops on compulsory registration at the following link: https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ or by phone 03.44.52.34.60.
In partnership with Mrs Patricia Linschmann and Mr Hugo Fernandez.
German :
Erlebe immersive Videospiele mit mehreren VR-Headsets und nimm an Workshops zu Spielen in virtueller Realität teil.
es werden 3 Sitzungen angeboten:
-> Mittwoch, 8. Oktober
Von 15:00 bis 16:30 Uhr
-> Samstag, 11. Oktober
Von 11 bis 12.30 Uhr
-> Samstag, 25. Oktober
Von 15 Uhr bis 16.30 Uhr
Kostenlose Workshops mit obligatorischer Anmeldung unter folgendem Link: https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ oder telefonisch unter 03.44.52.34.60.
In Partnerschaft mit Frau Patricia Linschmann und Herrn Hugo Fernandez.
Italiano :
Venite a scoprire i videogiochi immersivi con diverse cuffie VR e a partecipare a laboratori di gioco in realtà virtuale.
sono previste 3 sessioni:
-> Mercoledì 8 ottobre
Dalle 15.00 alle 16.30
-> Sabato 11 ottobre
Dalle 11.00 alle 12.30
-> Sabato 25 ottobre
Dalle 15.00 alle 16.30
Workshop gratuiti su iscrizione obbligatoria al seguente link: https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ o telefonicamente al numero 03.44.52.34.60.
In collaborazione con Patricia Linschmann e Hugo Fernandez.
Espanol :
Venga a descubrir videojuegos inmersivos con varios cascos de realidad virtual y participe en talleres de juegos de realidad virtual.
se ofrecen 3 sesiones:
-> Miércoles 8 de octubre
De 15:00 a 16:30
-> Sábado 11 de octubre
De 11.00 h a 12.30 h
-> Sábado 25 de octubre
De 15.00 a 16.30 h
Talleres gratuitos de inscripción obligatoria en el siguiente enlace: https://reservation.mediatheque-meru.fr/autres-animations/ o por teléfono en el 03.44.52.34.60.
En colaboración con Patricia Linschmann y Hugo Fernández.
L’événement Atelier Réalité Virtuelle Méru a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre