Atelier Réalité Virtuelle

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : 2026-01-14 15:00:00

fin : 2026-01-14

2026-01-14 2026-01-31

Venez essayer les casques VR (réalité virtuelle) mis à votre disposition par les bibliothécaires.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

Come and try out the VR (virtual reality) headsets provided by the librarians.

