ATELIER RÉALITÉ VIRTUELLE SENIOR Saint-André-de-Sangonis
ATELIER RÉALITÉ VIRTUELLE SENIOR Saint-André-de-Sangonis mardi 16 septembre 2025.
ATELIER RÉALITÉ VIRTUELLE SENIOR
Saint-André-de-Sangonis Hérault
Début : 2025-09-16
fin : 2025-09-19
2025-09-16
L’UFCV organise un cycle numérique de 6 séances sur la réalité virtuelle.
Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41
English :
UFCV is organizing a 6-session digital cycle on virtual reality.
German :
Die UFCV organisiert einen digitalen Zyklus von 6 Sitzungen zum Thema virtuelle Realität.
Italiano :
L’UFCV sta organizzando un ciclo digitale di 6 sessioni sulla realtà virtuale.
Espanol :
La UFCV organiza un ciclo digital de 6 sesiones sobre realidad virtual.
