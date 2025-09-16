ATELIER RÉALITÉ VIRTUELLE SENIOR Saint-André-de-Sangonis

ATELIER RÉALITÉ VIRTUELLE SENIOR

ATELIER RÉALITÉ VIRTUELLE SENIOR Saint-André-de-Sangonis mardi 16 septembre 2025.

ATELIER RÉALITÉ VIRTUELLE SENIOR

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-16
fin : 2025-09-19

Date(s) :
2025-09-16

L’UFCV organise un cycle numérique de 6 séances sur la réalité virtuelle.
L’UFCV organise un cycle numérique de 6 séances sur la réalité virtuelle.   .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 

English :

UFCV is organizing a 6-session digital cycle on virtual reality.

German :

Die UFCV organisiert einen digitalen Zyklus von 6 Sitzungen zum Thema virtuelle Realität.

Italiano :

L’UFCV sta organizzando un ciclo digitale di 6 sessioni sulla realtà virtuale.

Espanol :

La UFCV organiza un ciclo digital de 6 sesiones sobre realidad virtual.

L’événement ATELIER RÉALITÉ VIRTUELLE SENIOR Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-09-06 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT