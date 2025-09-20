Atelier : « Rebâtir Notre-Dame de Paris » Micro-Folie de Coulommiers Coulommiers

Atelier : « Rebâtir Notre-Dame de Paris » 20 et 21 septembre Micro-Folie de Coulommiers Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles, dès 12 ans

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Plus de 10 activités (jeux de coopération, de compétition et de réflexion) pour découvrir le chantier de Notre-Dame et les métiers à l’œuvre pour sa restauration ! Dès 12 ans. En collaboration avec la RMN – Grand Palais.

Micro-Folie de Coulommiers 1 Rue des Templiers 77120 Coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 75 39 89 https://www.coulommiers.fr/loisirs/culture/micro-folie/ https://m.facebook.com/jaimecoulommiers/events/?locale=fr_FR Une Micro-Folie est un musée numérique donnant accès aux œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux mais aussi de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris, de l’Opéra national de Paris ou encore du Festival d’Avignon. En plus du musée numérique, vous y découvrirez un espace de réalité virtuelle, une ludothèque, des spectacles, des ateliers et un espace de convivialité.

Toutes ces activités sont proposées afin de favoriser les échanges et rencontres entre les artistes et les habitants. Implantée au cœur du quartier des Templiers, la Micro-Folie permet la promotion de toutes les formes artistiques, en direction de tous les publics. Cet équipement culturel vient renforcer l’attractivité de la Commanderie des Templiers, classée au titre des Monuments Historiques. Parking à proximité, Accessible en bus (ligne B, arrêt « Commanderie »)

Romaric Toussaint © Rebâtir Notre-Dame de Paris