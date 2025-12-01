Atelier recettes de Noël Chez Tatie Granville

Atelier recettes de Noël

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 15:30:00

2025-12-23

Durant cet atelier, nous réaliserons des recettes amusantes de Noël ! Pensez à venir avec une boîte pour ramener les gourmandises à la maison.

A partir de 2 ans si accompagné.e, à partir de 3 ans seul.e, convient aussi très bien aux ados.

Les adultes peuvent aussi participer pour partager le moment avec un enfant ou un ado > réserver une place au tarif adulte . .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

