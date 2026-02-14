Atelier recherche cadastrale, Archives départementales du Nord, Lille

Atelier recherche cadastrale 27 février – 26 juin, certains vendredis Archives départementales du Nord Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-27T13:00:00+01:00 – 2026-02-27T16:00:00+01:00

Fin : 2026-06-26T13:00:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00

Vous voulez connaître l’histoire de votre maison, d’un bâtiment qui vous intrigue mais les recherches vous semblent difficiles à mener.

Inscrivez-vous aux permanences de recherches accompagnées !

Avant de vous inscrire, assurez-vous que le bâtiment qui vous intéresse se situe bien dans le Nord.

Les places sont limitées !

Documents et informations à communiquer lors de votre inscription :

adresse de la propriété

numéro de parcelle si connu

nom du dernier propriétaire connu

Vous pouvez obtenir ces informations dans un acte de propriété (rubrique « origine de propriété »).

Réservation obligatoire : archivedep@lenord.fr / 03 59 73 06 00 / Formulaire de contact

Vendredi 27 février 2026 – date limite d’inscription, vendredi 6 février

Vendredi 17 avril 2026 – date limite d’inscription, vendredi 27 mars

Vendredi 26 juin 2026 – date limite d’inscription vendredi 12 juin

13h > 16h

Gratuit / réservation obligatoire

Archives départementales du Nord 22 rue Saint-Bernard, 59000 Lille Lille 59037 Wazemmes Nord Hauts-de-France archivedep@lenord.fr 0359730600

Faire l’histoire d’une habitation

Archives départementales du Nord