Atelier recherche cadastrale, Archives départementales du Nord, Lille vendredi 27 février 2026.
Atelier recherche cadastrale 27 février – 26 juin, certains vendredis Archives départementales du Nord Nord
Gratuit sur réservation
Début : 2026-02-27T13:00:00+01:00 – 2026-02-27T16:00:00+01:00
Fin : 2026-06-26T13:00:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00
Vous voulez connaître l’histoire de votre maison, d’un bâtiment qui vous intrigue mais les recherches vous semblent difficiles à mener.
Inscrivez-vous aux permanences de recherches accompagnées !
Avant de vous inscrire, assurez-vous que le bâtiment qui vous intéresse se situe bien dans le Nord.
Les places sont limitées !
Documents et informations à communiquer lors de votre inscription :
adresse de la propriété
numéro de parcelle si connu
nom du dernier propriétaire connu
Vous pouvez obtenir ces informations dans un acte de propriété (rubrique « origine de propriété »).
Réservation obligatoire : archivedep@lenord.fr / 03 59 73 06 00 / Formulaire de contact
Vendredi 27 février 2026 – date limite d’inscription, vendredi 6 février
Vendredi 17 avril 2026 – date limite d’inscription, vendredi 27 mars
Vendredi 26 juin 2026 – date limite d’inscription vendredi 12 juin
13h > 16h
Gratuit / réservation obligatoire
Faire l’histoire d’une habitation
Archives départementales du Nord