Informations pratiques

Nay

Atelier « Recherche d’ancêtres »

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Découvrez les méthodes, les sources et les outils indispensables pour retrouver vos ancêtres et reconstituer votre histoire familiale. À travers des conseils pratiques et des exemples concrets, vous apprendrez à explorer les archives, à bâtir votre arbre généalogique et à remonter le fil des générations.

Du 6 au 10 octobre, les médiatrices culturelles de l’Espace Culturel restent à votre disposition pour vous aider dans vos recherches généalogiques.

Dans le cadre de la Semaine Bleue.

Ados et adultes – Durée : 2h – Sur inscription .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr

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English : Atelier « Recherche d’ancêtres »

L’événement Atelier « Recherche d’ancêtres » Nay a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay