Atelier « Récoltes » au Jardin Roy Haution
Atelier « Récoltes » au Jardin Roy Haution jeudi 21 août 2025.
Atelier « Récoltes » au Jardin Roy
1 Rue des Écoles Haution Aisne
Tarif : 4 – 4 –
4
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-21 09:00:00
fin : 2025-08-21 12:00:00
Date(s) :
2025-08-21
De 9h à 12h, venez vivre une matinée immersive au cœur du métier de producteur de plantes aromatiques et médicinales !
Au programme
– Participation à la cueillette des plantes et mise au séchoir
– Visite guidée du séchoir
– Dégustation de sirops et rafraîchissements offerts
L’inscription est obligatoire, par mail lejardinroy@gmail.com 4 .
1 Rue des Écoles Haution 02140 Aisne Hauts-de-France +33 6 77 52 74 79 lejardinroy@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier « Récoltes » au Jardin Roy Haution a été mis à jour le 2025-08-17 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Thiérache