Atelier « Récoltes » au Jardin Roy Haution jeudi 21 août 2025.

1 Rue des Écoles Haution Aisne

Début : 2025-08-21 09:00:00

fin : 2025-08-21 12:00:00

2025-08-21

De 9h à 12h, venez vivre une matinée immersive au cœur du métier de producteur de plantes aromatiques et médicinales !

Au programme

– Participation à la cueillette des plantes et mise au séchoir

– Visite guidée du séchoir

– Dégustation de sirops et rafraîchissements offerts

L’inscription est obligatoire, par mail lejardinroy@gmail.com 4 .

1 Rue des Écoles Haution 02140 Aisne Hauts-de-France +33 6 77 52 74 79 lejardinroy@gmail.com

