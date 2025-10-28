Atelier Réconcilier émotions et alimentation Brienne-le-Château

Salle polyvalente de la Maison pour Tous Brienne-le-Château Aube

La Maison Pour Tous vous invite à participer à un atelier animé par Sylvie Ruelle, professionnelle dans le bien-être, pour explorer pourquoi il nous arrive de manger sans faim, le rôle des émotions dans notre alimentation, et découvrir des outils de régulation émotionnelle, le tout agrémenté d’une expérience sensorielle à savourer.

Une rencontre à ne pas manquer ! .

Salle polyvalente de la Maison pour Tous Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 91 91 mpt-centre-social-brienne.fr

