Atelier reconnaissance des chants d’oiseaux – Navigation dans la ville Salornay-sur-Guye, 17 mai 2025 10:00, Salornay-sur-Guye.

Saône-et-Loire

Atelier reconnaissance des chants d’oiseaux Navigation dans la ville Le Bourg Salornay-sur-Guye Saône-et-Loire

Tarif : 10

Tarif enfant Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-17 12:30:00

Date(s) :

2025-05-17

La Courte Échelle propose un atelier de reconnaissance des chants d’oiseaux.

Tout public Enfants accompagnés À partir de 5 ans

Billetterie et inscription obligatoire (places limitées)

———————

Atelier animé par Nathanaël Vetter (www.nvetterphoto.fr), spécialiste des oiseaux, guide nature, écologue de formation.

Passionné de nature et d’aventure, après des études en géographie, écologie et biologie comportementales, Nathanaël Vetter a passé plusieurs années à travailler pour divers programmes de recherche CNRS sur des terrains aussi variés que le Mercantour, l’Alaska, les Îles Crozet, les Petites Antilles, les Îles Kerguelen, ou la Roumanie… Après quelques années à travailler dans la conservation de la nature et en particulier des prairies inondables du Val de Saône, Nathanaël décide de mettre à profit son expérience pour partager la connaissance scientifique sur le monde naturel. Il a encadré de nombreux voyages nature principalement dans les zones polaires et en 2024 il décide de se consacrer à cette activité plus localement et plus précisément dans le Clunisois pour partager sa passion pour le monde sauvage.

Nathanaël transmets son intérêt pour l’écoute et la reconnaissance des oiseaux grâce à leur chant et anime localement des sorties sur ce thème depuis plusieurs années.

———————

L’atelier se déroulera sur environ 2h/2h30

– Mini conférence sur la méthode de reconnaissance des chants oiseaux

– Exploration des environs et découverte des spécimens peuplant les alentours

– Retour à l’intérieur avec un quizz et un partage d’expérience 10 EUR.

Navigation dans la ville Le Bourg

Salornay-sur-Guye 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Atelier reconnaissance des chants d’oiseaux

German : Atelier reconnaissance des chants d’oiseaux

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier reconnaissance des chants d’oiseaux Salornay-sur-Guye a été mis à jour le 2025-05-05 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II