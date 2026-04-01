Atelier reconnaissance des plantes sauvages comestibles et dégustation Saint-Trojan-les-Bains
Atelier reconnaissance des plantes sauvages comestibles et dégustation Saint-Trojan-les-Bains mardi 21 avril 2026.
Atelier reconnaissance des plantes sauvages comestibles et dégustation
Port de Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-07-02 12:30:00
Date(s) :
2026-04-21 2026-07-02
Atelier reconnaissance des plantes sauvages comestibles (et dégustation) en compagnie de Laurence Dessimoulie cuisinière indépendante éco-responsable.
– Inscription auprès de l’office de tourisme (20 personnes max).
Pas de chien !
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Port de Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 86 accueil@saint-trojan-les-bains.fr
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English :
Edible wild plant recognition workshop (and tasting) with Laurence Dessimoulie, independent eco-responsible cook.
– Registration at the tourist office (20 people max).
No dogs!
L’événement Atelier reconnaissance des plantes sauvages comestibles et dégustation Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes