Atelier reconnaissance des plantes sauvages comestibles et dégustation

Port de Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-07-02 12:30:00

Date(s) :

2026-04-21 2026-07-02

Atelier reconnaissance des plantes sauvages comestibles (et dégustation) en compagnie de Laurence Dessimoulie cuisinière indépendante éco-responsable.



– Inscription auprès de l’office de tourisme (20 personnes max).



Pas de chien !

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Port de Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 86 accueil@saint-trojan-les-bains.fr

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English :

Edible wild plant recognition workshop (and tasting) with Laurence Dessimoulie, independent eco-responsible cook.



– Registration at the tourist office (20 people max).



No dogs!

L’événement Atelier reconnaissance des plantes sauvages comestibles et dégustation Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes