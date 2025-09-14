ATELIER RECONNEXION À SOI ET À LA NATURE Castries

ATELIER RECONNEXION À SOI ET À LA NATURE Castries dimanche 14 septembre 2025.

ATELIER RECONNEXION À SOI ET À LA NATURE

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 14 – 14 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Offrez vous un moment de pause, de douceur et de guérison profondes.

Un espace sécurisant enveloppant pour vous reconnecter à vous-même et à la terre mère pour recréer un lien apaisant à travers votre corps, vos émotions ,et votre énergie vitale.

Au programme Un temps d’ancrage au son du tambour et chant, un atelier d’art -thérapie pour exprimer ce qui ne peut être dit, une danse pour réactiver l’énergie positive et un temps de parole. Avec Sophie Lusson (art thérapie et bains sonores), 10 participants maximum

Sur Inscription en ligne .

1790 Route de Fontmarie Castries 34160 Hérault Occitanie

English :

Treat yourself to a moment of pause, gentleness and deep healing.

A safe, enveloping space to reconnect with yourself and Mother Earth, to recreate a soothing bond through your body, emotions and vital energy.

German :

Gönnen Sie sich einen Moment des Innehaltens, der Sanftheit und der tiefen Heilung.

Ein sicherer, umhüllender Raum, in dem Sie sich wieder mit sich selbst und Mutter Erde verbinden können, um durch Ihren Körper, Ihre Emotionen und Ihre Lebensenergie eine beruhigende Verbindung herzustellen.

Italiano :

Concedetevi un momento di pausa, dolcezza e guarigione profonda.

Uno spazio sicuro e avvolgente per riconnettersi con se stessi e con la Madre Terra e ricreare un legame rilassante attraverso il corpo, le emozioni e l’energia vitale.

Espanol :

Regálate un momento de pausa, delicadeza y sanación profunda.

Un espacio seguro y envolvente para reconectar contigo mismo y con la Madre Tierra y recrear un vínculo tranquilizador a través de tu cuerpo, tus emociones y tu energía vital.

