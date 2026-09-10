Atelier reconstitution d’amphore en terre cuite, Villa gallo-romaine du Quiou, Le Quiou
samedi 19 septembre 2026 · Villa gallo-romaine du Quiou · Le Quiou
Informations pratiques
Atelier reconstitution d’amphore en terre cuite 19 et 20 septembre Villa gallo-romaine du Quiou Côtes-d’Armor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Des tessons ont été trouvés lors des fouilles.
Par petits groupes d’au moins 2 personnes, relevez le défi de reconstituer l’amphore en terre cuite.
Villa gallo-romaine du Quiou rue de la villa romaine 22630, Le Quiou Le Quiou 22630 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 83 41 13 https://pierres-vives.blogspot.com/ https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA22017237 La villa gallo-romaine du Quiou est située sur la route vers Tréfumel.
Coordonnées GPS : 48°21’00.0″N 2°00’45.3″W
Le numéro de téléphone fixe* est celui d’Olivier Leroux, président de l’association Pierres Vives 02 96 83 41 13 / le portable est celui de Béatrice Poissonnier, vice-présidente et responsable des guides 06 85 26 72 05.
Le siège de l’Association Pierres Vives est à la mairie.
Des tessons ont été trouvés lors des fouilles…
©Pierres Vives
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