Atelier reconstitution d’amphore en terre cuite, Villa gallo-romaine du Quiou, Le Quiou

Informations pratiques

Atelier reconstitution d’amphore en terre cuite 19 et 20 septembre Villa gallo-romaine du Quiou Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Des tessons ont été trouvés lors des fouilles.

Par petits groupes d’au moins 2 personnes, relevez le défi de reconstituer l’amphore en terre cuite.

Villa gallo-romaine du Quiou rue de la villa romaine 22630, Le Quiou Le Quiou 22630 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 83 41 13 https://pierres-vives.blogspot.com/ https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA22017237 La villa gallo-romaine du Quiou est située sur la route vers Tréfumel.

Coordonnées GPS : 48°21’00.0″N 2°00’45.3″W

Le numéro de téléphone fixe* est celui d’Olivier Leroux, président de l’association Pierres Vives 02 96 83 41 13 / le portable est celui de Béatrice Poissonnier, vice-présidente et responsable des guides 06 85 26 72 05.

Le siège de l’Association Pierres Vives est à la mairie.

Des tessons ont été trouvés lors des fouilles…

©Pierres Vives