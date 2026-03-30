Atelier Récréasciences Petit graine deviendra verte Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre
Atelier Récréasciences Petit graine deviendra verte Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre samedi 18 avril 2026.
Atelier Récréasciences Petit graine deviendra verte
Place de l’Église Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Venez à la découverte de l’univers fascinant des végétaux ! Durant cette séance, vous allez fabriquer votre monsieur herbe, et vous allez, on le sait, en prendre soin. .
Place de l’Église Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 19 23
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English : Atelier Récréasciences Petit graine deviendra verte
L’événement Atelier Récréasciences Petit graine deviendra verte Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Ouest Limousin