Atelier Récréasciences Petit graine deviendra verte Place de l’Église Saint-Laurent-sur-Gorre

Atelier Récréasciences Petit graine deviendra verte

Place de l’Église Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez à la découverte de l’univers fascinant des végétaux ! Durant cette séance, vous allez fabriquer votre monsieur herbe, et vous allez, on le sait, en prendre soin. .

Place de l’Église Médiathèque Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 19 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Récréasciences Petit graine deviendra verte

L’événement Atelier Récréasciences Petit graine deviendra verte Saint-Laurent-sur-Gorre a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Ouest Limousin