Atelier (ré)créatif Métal repoussé MJC Bégard

Atelier (ré)créatif Métal repoussé

MJC 17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Un atelier (ré)créatif pour créer avec la technique du métal repoussé des ex-voto en forme de cœur, des encadrements de petits miroirs, des grigris décoratifs, des porte-bonheurs de pacotille ! .

MJC 17 Rue de Guingamp Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier (ré)créatif Métal repoussé Bégard a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol