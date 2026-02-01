Atelier (ré)créatif Métal repoussé MJC Bégard
Atelier (ré)créatif Métal repoussé MJC Bégard samedi 21 février 2026.
Atelier (ré)créatif Métal repoussé
MJC 17 Rue de Guingamp Bégard Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Un atelier (ré)créatif pour créer avec la technique du métal repoussé des ex-voto en forme de cœur, des encadrements de petits miroirs, des grigris décoratifs, des porte-bonheurs de pacotille ! .
MJC 17 Rue de Guingamp Bégard 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 45 20 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier (ré)créatif Métal repoussé Bégard a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol