Atelier récup Attrape-rêves ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Atelier récup Attrape-rêves

ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 11:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Res’urgence organise un atelier créatif autour du réemploi le samedi 4 avril à Scey-sur-Saône.

Accessible à partir de 8 ans, cet atelier propose de fabriquer un attrape-rêves à partir de matériaux de récupération (cercles d’abat-jour, napperons, rubans…). L’objectif est de sensibiliser au réemploi tout en offrant un moment convivial et créatif.

L’atelier est gratuit, sur inscription obligatoire, avec le soutien du SYTEVOM.

Inscription en ligne Helloasso .

ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 11 82 96 a.balian@res-urgence.org

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English :

L’événement Atelier récup Attrape-rêves Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE